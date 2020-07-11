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Общество

В масках и с соблюдением дистанции. Опубликовано видео с похорон экс-муфтия

В соцсетях опубликовали видео с похорон скончавшегося экс-муфтия Кыргызстана Чубака ажы Жалилова.

На кадрах видно, что тело доставили люди в защитных костюмах. Попрощаться с богословом пришли несколько сотен людей. Мужчины в масках и стараются соблюдать дистанцию. Многие плачут в голос.

Видео опубликовал пользователь Рахматулла Мухаммед.

Сегодня стало известно, что ночью скончался экс-глава Духовного управления мусульман КР Чубак ажы Жалилов. По предварительным сведениям, у него была внебольничная пневмония.

Ему было 45 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159109/
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Скончался экс-глава ДУМК Чубак ажы Жалилов: пневмония
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