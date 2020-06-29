Участники #REакция 3.0. просят привлечь к ответственности спикера парламента

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг #REакция 3.0 против закона о манипулировании информацией.

Участники акции протеста выступают за то, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков наложил вето на документ.

Кроме того, митингующие собирают подписи под заявлением на имя председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева. В заявлении указывается, что депутаты парламента проголосовали не только за себя, но и за своих коллег.

«В частности, в списке тех, кто отдал свой голос за принятие закона, указывается фамилия депутата Экмата Байбакпаева. Однако он отсутствовал на заседании, поскольку у него обнаружен COVID-19. Тем самым в действиях депутатов усматриваются признаки злостного и умышленного использования должностных полномочий», — написано в заявлении.

В заявлении организаторы просят привлечь спикера Дастанбека Джумабекова и других депутатов к уголовной ответственности.