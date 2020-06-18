21:33
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июня: без осадков

В Кыргызстане 19 июня без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +30 градусов. 

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +32 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +23 градуса днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +23 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с. 

В Таласской области температура ночью +11, днем +30 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156475/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: местами дожди
На Иссык-Куле прошел крупный град
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июня: днем дожди с грозами
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: в Бишкеке без осадков
Температурные рекорды. Самым теплым было 14 июня 2014 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июня: будет жарко
Температурные рекорды. Самым теплым было 13 июня 2000 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 июня: без осадков
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
18 июня, четверг
21:21
Редкие серебристые облака над Землей сфотографировали из космоса Редкие серебристые облака над Землей сфотографировали и...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июня: без осадков
20:16
Езда по встречке. Среди нарушителей оказался и водитель столичной маршрутки
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:32
Парламент во втором чтении принял скандальный закон об НКО