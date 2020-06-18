Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июня: без осадков

В Кыргызстане 19 июня без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +30 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +32 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +23 градуса днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +23 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +11, днем +30 градусов.