Судью, задержанную со взяткой, привлекут к уголовной ответственности

Дисциплинарная комиссия при совете судей рассмотрела представление генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Первомайского районного суда Максат Орозбаковой. Об этом сообщил сайт koom.kg.

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Сама судья не смогла явиться на заседание, поскольку ее дочь в день рассмотрения получала курс химиотерапии.

«Заседание прошло в закрытом режиме. В итоге комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи», — указано в сообщении.

Напомним, 12 марта в здании Первомайского районного суда оперативники ГСБЭП с поличным при получении взятки задержали судью по гражданским делам Максат Орозбакову. По версии следствия, она вымогала деньги за положительное решение вопроса.