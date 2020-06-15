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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Ущерб государству составил более 16 миллионов сомов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по событиям в селе Кой-Таш.

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Подсудимая Кундуз Жолдубаева сообщила 24.kg, что гособвинители зачитали обвинительный акт в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, бывшего депутата Равшана Джеенбекова, а также действующего парламентария Ирины Карамушкиной.

«Джеенбекова обвиняют в семи тяжких преступлениях, в числе которых организация покушения на насильственный захват власти, захват заложников, а также организация массовых беспорядков. В обвинительных актах указывается, что общий ущерб государству составляет более 16 миллионов сомов. В частности, по версии следствия, мы нанесли ущерб МП «Бишкексвет», «Бишкекасфальтсервис», ГКНБ и МВД», — сказала она.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156115/
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