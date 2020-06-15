Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 8 миллионам человек

За последние три дня число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 398 тысяч 646. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 900 тысяч 924 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 94 тысячи 58), Бразилии (867 тысяч 624), России (528 тысяч 267), Индии (320 тысяч 922), Великобритании (297 тысяч 342), Испании (243 тысячи 928) и Италии (236 тысяч 989).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,7 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 237 тысяч 22 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 372 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 14 тысяч 469, Узбекистане — 5 тысяч 80, Таджикистане — 5 тысяч 35.