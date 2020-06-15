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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 8 миллионам человек

За последние три дня число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 398 тысяч 646. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 миллионов 900 тысяч 924 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 94 тысячи 58), Бразилии (867 тысяч 624), России (528 тысяч 267), Индии (320 тысяч 922), Великобритании (297 тысяч 342), Испании (243 тысячи 928) и Италии (236 тысяч 989).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,7 миллиона человек. За три дня показатель вырос на 237 тысяч 22 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 433 тысяч 19. По сравнению с данными на утро пятницы показатель вырос на 11 тысяч 987 человек. В том числе в США скончались 115 тысяч 732 человека, Бразилии — 43 тысячи 332, Великобритании — 41 тысяча 783, Италии — 34 тысячи 345, Франции — 29 тысяч 410.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 372 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 14 тысяч 469, Узбекистане — 5 тысяч 80, Таджикистане — 5 тысяч 35.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156002/
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