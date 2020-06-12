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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 838 тысяч 924 семьи обратились за получением гумпомощи

За время действия режимов ЧС и ЧП в систему 1227.tunduk.kg за получением помощи обратились 838 тысяч 924 семьи. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, продуктовые пакеты получили 524 тысячи 645 семей. Из них за счет местных бюджетов оказана помощь 64 тысячам 646 семьям, за счет спонсорской помощи — 285 тысячам 111 семьям, депозитного счета Министерства труда и соцразвития — 26 тысячам 616 семьям, из выделенных постановлением правительства 200 миллионов сомов — 148 тысячам 454 семьям.

Ализа Солтонбекова добавила, что заявки от нуждающихся семей до сих пор принимаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155838/
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