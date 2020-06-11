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Общество

Сумма пожертвований во время Рамазана-2020 сократилась в более чем три раза

Всего 9,5 миллиона сомов в виде садака-фитр (добровольные пожертвования верующих во время мусульманского поста Рамазан) поступило от прихожан муфтията. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По их данным, 4 миллиона 35 тысяч 763 сома поступило на банковский счет управления, местные мечети собрали 4 миллиона 790 тысяч 804 сома, областные казыяты —  944 тысячи 20 сомов.

«Все деньги будут направлены на благотворительность нуждающимся семьям. На сегодня в список на получение помощи в ДУМК записались 300 человек. Все они получат по 1,5 тысячи сомов, и из других источников мы раздадим им по 10 килограммов муки», — добавили в муфтияте.

Отметим, что в прошлом году сумма садака-фитр составила 32 миллиона 956 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155663/
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