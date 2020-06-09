В разрешениях на вывоз концентрата драгоценных руд увидели коррупцию

Разброс среди госорганов, которые отвечают за разрешения на вывоз концентрата драгоценных руд, приводит к коррупции. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявила депутат Гульшат Асылбаева.

На заседании она поинтересовалась, какой госорган контролирует вывоз руды. Оказалось, что контроль осуществляет управление драгоценных металлов при Минфине, Минэкономики дает лицензию на вывоз, а Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования дает свидетельство о происхождении.

«Минэкономики должно обратить на это внимание. Такой разброс тоже приводит к коррупции. Можно у частников договориться и точно так же делать какие-то документы, которые могут не соответствовать. Ответственность размыта по определению качества, за вывоз руды. Если нет ответственности, значит, можно заниматься манипулированием и количественного, и качественного состава сырья», — подчеркнула Гульшат Асылбаева.