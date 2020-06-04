15:20
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни

В Кыргызстане 5-10 июня ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 5 июня днем, 6-7 июня в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, 8-9 июня в отдельных районах республики ожидаются интенсивные осадки.

5-6 июня возможен град.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 17-22 метров в секунду.

Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

МЧС предупреждает, что в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможны селевые явления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154850/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июня: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июня: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июня: пришла жара
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 мая: без осадков
Температурные рекорды. Самым теплым было 30 мая 2008 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 мая: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 мая: дождя не будет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 мая: без осадков
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
15:13
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни...
15:04
Суд по Историческому музею. Мира Карыбаева заявила о непричастности к коррупции
14:36
Конфликт на границе. Депутаты начали обсуждение за закрытыми дверями
14:35
ГСИН советует адвокату Сапара Исакова заниматься уголовным делом, а не пиаром
14:29
Кыргызстан получит $35 миллионов на модернизацию налоговой системы