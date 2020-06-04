Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни

В Кыргызстане 5-10 июня ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 5 июня днем, 6-7 июня в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, 8-9 июня в отдельных районах республики ожидаются интенсивные осадки.

5-6 июня возможен град.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 17-22 метров в секунду.

Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

МЧС предупреждает, что в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможны селевые явления.