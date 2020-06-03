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Общество

Цифра дня. 261 тысяча 173 саженца выделено для озеленения городов Кыргызстана

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства выделило на озеленение населенных пунктов, городов, сел и поселков Кыргызстана 261 тысячу 173 саженца древесных и кустарных пород. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, выделены такие породы, как ели Тянь-Шанская и голубая, сосна, арча, тополь, береза, карагач, ива, урюк, миндаль, фисташка, шиповник, орех, айлант, ясень, дикая яблоня, дикая вишня.

В госагентстве добавили, что для озеленения и благоустройства детских учреждений и садиков республики выделено 250 тысяч 400 саженцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154734/
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