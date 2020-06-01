Злоупотреблением народным доверием назвали правозащитники действия депутатов ЖК

Правозащитники и члены движения «За реформы!» обвиняют депутатов парламента в нарушении регламента.

По их словам, поправки в избирательное законодательство о снижении порога и залога должны были обсуждаться на парламентских слушаниях, а потом уже быть представлены на палате.

«Налицо преступное лоббирование интересов узких политических групп и лиц и полное игнорирование мнения электората. Требуем от торага Жогорку Кенеша и депутатов строгого соблюдения Конституции и законов. Граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения. А регламент парламента устанавливает императивное требование обязательного проведения парламентских слушаний по проектам законов об обеспечении конституционных прав, свобод и обязанностей граждан», — отметили в своем обращении к нардепам гражданские активисты.

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Они напомнили, что избирать и быть избранным — это фундаментальное право человека, посредством которого реализуется власть народа и любые изменения, касающиеся этих прав, должны приниматься после широкого обсуждения и с учетом мнения граждан. «Мы требуем от депутатов неукоснительного соблюдения порядка принятия законов», — подчеркнуто в обращении.

Сегодня ваши действия мы оцениваем как злоупотребление народным доверием, как прямое отступление от принципов правового и демократического государства. Из обращения членов движения «За реформы!»

Напомним, народные избранники в первом чтении одобрили снижение порога до семи процентов, залог остался на уровне пяти миллионов сомов. А вот инициативу о барьере в пять процентов, за которую выступила группа парламентариев во главе с Мирланом Жеенчороевым, отклонили.