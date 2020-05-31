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Общество

В Кыргызстане скончался известный художник Баатыр Жалиев

На 85-м году ушел из жизни народный художник Кыргызской Республики Баатыр Жалиев.  

Свое творчество он посвятил промышленной и сельскохозяйственной тематике, отражая трудовые будни страны, происходящие изменения в сельской жизни. В картинах «Промышленный Ош» (1966), «Ош строится» (1972), «Хайдарканский комбинат» (1974) рисовал художественные образы рабочих крупных предприятий юга, их самотверженный труд, создал незабываемую галерею образов кыргызских рабочих. Жанрово-портретное произведение «Тогуз коргоол» (1974) считается большим творческим достижением Баатыра Жалиева.

Художественные произведения Баатыра Жалиева выставлялись на республиканских, всесоюзных и международных выставках, удостаиваясь призовых мест. Произведения художника хранятся в золотых фондах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и музеев стран СНГ.

Баатыр Жалиев в жанре графики создал лучшие циклы своих работ. 

Им создана художественная форма и течение «Сизизм». Работы Баатыра Жалиева в настоящее время хранятся в доме-музее, созданном по собственной инициативе в 2012 году.

Художественный талант Баатыра Жалиева отмечен медалью «За трудовую доблесть», Почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР. Ему присвоили звание «Народный художник Кыргызской Республики».

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования родным и близким талантливого художника, одного из классиков кыргызского изобразительного искусства Баатыра Жалиева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154270/
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