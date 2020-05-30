Дональд Трамп объявил: США разрывают отношения с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил, что штаты прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

Trump says the U.S. is terminating its relationship with the World Health Organization and will redirect funds from WHO to other organizations pic.twitter.com/Fxf75bk9ZD — Reuters (@Reuters) May 29, 2020

Уточняется, что по словам Трампа, ВОЗ не смогла осуществить «требуемые реформы». «Деньги, которыми США спонсировали ВОЗ, Вашингтон перенаправит в другие организации, добавил Трамп. По его мнению, организацию полностью контролирует Китай, «несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год», тогда как США — 450 миллионов ежегодно», – пишут СМИ.

Ранее Трамп потребовал, чтобы ВОЗ «доказала свою независимость от Китая», и пригрозил лишить организацию финансирования, если та не согласится на структурные реформы.

По мнению американского лидера, ВОЗ не справилась со своими обязанностями во время эпидемии COVID-19, а также не проверяла данные о коронавирусной инфекции, предоставляемые Китаем. Финансирование ВОЗ Трамп заморозил в середине апреля.