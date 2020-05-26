Раскол в СДПК. Алмазбек Атамбаев не комментирует скандал в своей партии

Алмазбек Атамбаев никак не отреагировал на письма членов политсовета о расколе в рядах СДПК. Об этом 24.kg сообщил член партии Адиль Турдукулов.

По его словам, он и другие представители руководящего состава политической организации написали и передали через адвоката в СИЗО ГКНБ свое обращение бывшему президенту страны и основателю СДПК. «Мы рассказали ему о ситуации в политорганизации, о том, что Ирина Карамушкина, Темирлан Султанбеков и его сыновья создали новую партию, причем за нашей спиной, не поставив нас в известность. Но никакой реакции не последовало. У нас нет возможности лично обсудить с Алмазбеком Атамбаевым сложившуюся ситуацию. Ему разрешены свидания только с адвокатами и членами семьи», — сказал Адиль Турдукулов.

Сегодня пройдет заседание политсовета. Мы обсудим, что делать с Карамушкиной и Султанбековым. Если они возглавили другую политическую организацию, то из рядов СДПК должны быть выведены. Адиль Турдукулов

Отметим, сыновья Атамбаева Сеид и Кадырбек создали новую партию «Социал-демократы Кыргызстана». Однако она пока официально не презентована. Новое объединение использует атрибутику и символику СДПК. Сыновья бывшего главы государства заявили, что СДК примет участие в парламентских выборах-2020.

По закону Алмазбек Атамбаев не может быть членом двух партий. Из-за раскола, произошедшего в рядах социал-демократов и в связи с созданием новой политорганизации ему придется определиться, какую из двух партий он будет поддерживать. Сложившаяся ситуация неоднозначна — СДПК, партия, которую Атамбаев создал сам. СДК — партия, которую создали его сыновья. В обеих структурах его единомышленники и соратники.

Напомним, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководит депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова. Ранее член политической организации Адиль Турдукулов заявил, что в политсовете СДПК возмущены действиями сыновей бывшего президента страны — Сеида и Кадыра. Они якобы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.