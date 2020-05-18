Бишкекчане игнорируют требование о самоизоляции. На улице много людей

В Бишкеке уровень самоизоляции низкий. Об этом свидетельствуют данные Исследования Яндекс — Индекс самоизоляции.

В компании напоминают, что самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса.

Для подсчета уровня самоизоляции сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. «Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — отмечается на сайте.

В Бишкеке уровень самоизоляции на 18 мая составляет 2 балла, что означает, что на улице много людей.