Дело энергетиков. Сапара Исакова собираются перевести в колонию

Сапара Исакова собираются завтра этапировать из СИЗО-1 в колонию № 8 в селе Петровка. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, информация стала известна ему из собственных источников.

«В отсутствии официальной информации я вынужден опираться на неофициальную», — отметил он.

Адвокат добавил, что ему будет сложно в условиях карантина ездить в колонию, чтобы готовиться к делу по ремонту Исторического музея, которое продолжается в Первомайском суде.

Читайте по теме Дело энергетиков. Сапара Исакова этапировали в Бишкекский СИЗО-1

Нурбек Токтанунов считает, что не было необходимости и в переводе Сапара Исакова из СИЗО ГКНБ. «Я рассматриваю все это как попытку использования криминала для давления на него. Тем более что такие попытки были даже в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности. Но там это было осложнено, потому что там власти криминала нет, в отличии от колоний и СИЗО-1», — сказал он.

Адвокат напомнил, что бывший премьер-министр является носителем государственных тайн. «Здесь должен быть особый надзор над его контактами с окружающими», — отметил Нурбек Токтакунов.

Напомним, Сапар Исаков двумя судебными инстанциями признан виновным в коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Свердловский районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.