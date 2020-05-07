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Общество

Стрельба в Арашане. Потерпевшие написали встречное заявление

Потерпевшие по делу о стрельбе в селе Арашан написали встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 24 апреля с заявлением в надзорный орган обратились А.К. и А.Ч. Они просили прекратить уголовное дело, поскольку претензий не имеют.

«Прокуратура Чуйской области передала материалы ГУВД. Дело пока не прекращено, расследование продолжается», — сообщили редакции.

Напомним, что 18 апреля в селе Арашан неизвестные устроили стрельбу на блокпосту. Примерно 9-10 человек пытались проехать через пост на квадроциклах. Им помешали дружинники из числа местных жителей, дежурившие на посту. Тогда злоумышленники, спровоцировав конфликт, достали оружие, несколько раз выстрелили в воздух, после, разогнав дружинников, скрылись.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152134/
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