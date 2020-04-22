Кыргызстанцы, застрявшие в Новосибирске, теперь просят помощи у главы МИД России

160 граждан Кыргызстана, застрявших в Новосибирске, написали обращение министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом они рассказали 24.kg.

Отметим, накануне рейс Новосибирск — Бишкек в очередной раз был отменен. По словам одной из пассажирок Ирины Степкичевой, они просят главу внешнеполитического ведомства России объяснить, на каком основании РФ препятствует кыргызстанцам вылететь в Бишкек.

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«Здесь мы отталкиваемся от заявлений наших чиновников, что «Росавиа» запрещает вылет. Мы еще раз подчеркнули, что мы не мигранты, не гастарбайтеры, мы граждане Кыргызской Республики, оказавшиеся в Новосибирске по разным делам — семейным, учебе, в командировке, на лечении, среди нас беременные, женщины с детьми, пожилые. У нас у всех в Бишкеке семьи, родители, дети, жилье, работа. Мы приобрели билеты заранее, в начале марта, и находились в Новосибирске краткосрочно, поэтому за время ожидания авиарейса оказались без денег, в настоящее время в бедственном положении. Мы не понимаем, почему, на каком основании мы не можем выехать», — сказала Ирина Степкичева.

Отметим, что 17 апреля прилетел самолет из Турции. На борту находились 200 соотечественников, 19 апреля прибыли из Усть-Каменогорска (Казахстан) на автобусе 32 кыргызстанца. Они прилетели в Казахстан из Таиланда, Индонезии и Вьетнама.

Накануне сообщалось, что посольствам Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах и России выделены средства для поддержки соотечественников, которые не могут возвратиться на родину. Отмечается, что посольству в ОАЭ выделено 5 миллионов сомов, а в РФ — 10 миллионов. На полученные средства дипломаты должны создать условия для проживания застрявших в этих странах кыргызстанцев и обеспечить их продуктами питания.

По данным правительства КР, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.