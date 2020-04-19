Глава Чуйской области считает установку блокпоста в селе Арашан законной

На въезд в село Арашан местные жители установили блокпост. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

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По их данным, на блокпосту стоят местные жители, которые не пропускают никого в село без местной прописки. Граждане возмущаются такими действиями властей, ведь в Аламединском районе не объявлен режим чрезвычайного положения.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев в разговоре с 24.kg подтвердил эту информацию. По его словам, блокпост установлен в рамках рекомендаций Совета безопасности.

«В Чуйской области действует режим чрезвычайной ситуации. Блокпост в селе Арашан установлен законно. Там дежурят дружинники из числа местных жителей. Есть рекомендации Совета безопасности о том, чтобы установить по всей Чуйской области карантин. Там самовольничества нет, все согласовано», — сказал Алтынбек Намазалиев.

Накануне на блокпосту в Арашане произошел конфликт между неизвестными и местными жителями, называющими себя дружинниками.

Напомним, что режим чревычайного положения объявлен в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Ат-Башинском районе Нарынской области и Нарыне.