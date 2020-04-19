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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане карантин по коронавирусу продлен до 10 мая

В Узбекистане продлен карантин из-за коронавируса до 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 6 апреля на всей территории страны действует режим обязательной самоизоляции.
На 19 апреля в РУз зарегистрировано 1 тысяча 495 случаев заражения COVID-19.

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими государствами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращены работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19. На преждевременные каникулы ушли все вузы и школы, закрыты детские сады. По всему Узбекистану отменены массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита.

В Кыргызстане 554 случая заражения коронавирусом. Режим ЧП в некоторых городах и районах страны продлен до 30 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150559/
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