В Кара-Суу бизнесмены оказали помощь около 20 тысячам малоимущих

В Кара-Суйском районе Ошской области частные предприниматели оказали гуманитарную помощь 19 тысячам 967 малоимущим. Об этом на брифинге сообщил глава района Тилекбек Матраимов.

По его словам, помощь также оказана со стороны местных имамов.

«Имамы помогли 900 семьям продуктами питания. Из Фонда госматрезервов помощь оказана 4 тысячам 610 малоимущим семьям, получающим пособия. Сейчас списки всех нуждающихся составлены. Создана комиссия по распределению гумпомощи, работает телефон горячей линии», — сказал Тилекбек Матраимов.