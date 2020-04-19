В Кара-Кульдже мужчины пытались проехать пост, не дожидаясь итогов анализов

На санитарно-карантинном посту в Кара-Кульджинском районе Ошской области произошел скандал. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Уточняется, что трое мужчин пытались проехать пост, не дожидаясь результатов анализа экспресс-теста на коронавирус.

В комендатуре Ноокатского, Кара-Суйского районов и Оша подтвердили эту информацию.

Указывается, что скандал произошел 17 апреля.

«На месте сотрудники милиции выяснили, что перед постом собрались люди, которые отказывались подчиняться требованиям и пытались проехать на территорию Кара-Кульджинского района. Нарушителями порядка являются жители села Токбай-Талаа: 32-летний Т.Ж., 28-летний Т.А. и 25-летний М. уулу М. Один из них самовольно стал требовать от водителей документы и пропуска, второй незаконно остановил автомобиль на проезжей части, тем самым перегородив проезд другим транспортным средствам», — сказали в комендатуре.

В ведомстве добавили, что милиция пыталась доставить нарушителей в РОВД, но один из них лег на дорогу. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения» Кодекса о нарушениях.

На Telegram-канале «Сейчас» появилось видео скандала. На кадрах видно, как мужчина лег на землю.