Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 апреля: днем тепло

В Кыргызстане 19 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +8, днем +23 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +5, днем +24 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +7, днем до +25 градусов.

В Нарынской области −1 ночью и +19 градусов днем. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Иссык-Кульской области ночью +1, днем +18 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +4, днем +24 градуса.