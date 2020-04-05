Нуждающаяся обратилась за помощью к коменданту Джалал-Абада. Что он ей ответил

Сегодня во время пресс-конференции коменданту Джалал-Абада и Сузакского района Женишу Жоробекову задали вопрос, как ведомство может помочь малоимущей семье.

Гражданка сообщила, что живет в Сузакском районе. Семья жила на ежедневный заработок.

«Я разведена, у меня на попечении двое детей и еще двое родных. Мы жили на деньги, которые я зарабатывала каждый день. Теперь продукты закончились. Может ли комендатура помочь?» — спросила она.

Жениш Жоробеков ответил, что обратившейся помогут социальные службы и комендатура.

«Вам необходимо оставить свои контактные данные. Я отправлю на место социальные службы и сотрудников для того, чтобы помочь вам», — сказал он.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.