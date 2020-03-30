15:15
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество

В Кыргызстане малообеспеченным семьям начали выдавать гумпомощь

В регионах Кыргызстана малообеспеченным семьям начали выдавать гуманитарную помощь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По словам пресс-секретаря Кымбат Кадыралиевой, районные управления раздают продукты по мере возможности, привлекают меценатов. В Нарыне, например, спонсорскую помощь в виде муки и растительного масла предоставили 600 семьям. С продуктовыми наборами помогают и волонтеры Красного Полумесяца. «Списки всех малообеспеченных у нас есть — это получатели государственных пособий. Все социальные выплаты по линии ведомства будут произведены вовремя», — подчеркнула она.

«Министерство продолжит выплату «уй-булого комок» малоимущим семьям (даже тем, у кого истекли сроки документов для получения пособий), а также пособия, предназначенные для людей с инвалидностью, по безработице. Своевременно будут выплачивать зарплату персональным ассистентам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, приемным родителям (фостерным семьям), временно воспитывающим детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 25 категориям граждан, ежемесячно получающим денежные компенсации взамен льгот», — отметила Кымбат Кадыралиева.

На сегодня в республике 309 тысяч детей из малообеспеченных семей получают пособия «уй булого комок». Ежемесячные социальные пособия получают еще более 93 тысяч человек.

Отметим, что в соцсетях многие жалуются на отсутствие работы из-за карантина и режима ЧС, а соответственно и заработка. В семьях заканчиваются продукты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148509/
просмотров: 625
Версия для печати
Материалы по теме
По факту избиения ребенка в Беловодском интернате в Минсоцтруда создали комиссию
Коронавирус в Китае. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации
Минсоцразвития хочет забрать управления соцзащиты мэрии Бишкека
Япония передала Центру реабилитации инвалидов оборудование на 3 миллиона сомов
В айыльном аймаке Авлетим ввели режим чрезвычайной ситуации
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в&nbsp;ГКНБ Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке около 160 человек задержали за&nbsp;нарушение комендантского часа В Бишкеке около 160 человек задержали за нарушение комендантского часа
Бизнес
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и&nbsp;пополнение баланса Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo;: Специальные условия для рекламы сервисов доставки ИА «24.kg»: Специальные условия для рекламы сервисов доставки
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
30 марта, понедельник
15:11
В правительстве рассказали, в каком случае будут сняты режимы ЧС и ЧП В правительстве рассказали, в каком случае будут сняты...
15:09
В Кыргызстане в обсервации находятся 1 тысяча 459 человек
15:06
Правительство призывает граждан не ездить в регионы, где еще нет коронавируса
15:03
В 5-м микрорайоне Бишкека зовут на субботник. Не явившиеся заплатят 200 сомов
15:02
Глава Минздрава: В Кыргызстане началось уже внутреннее заражение коронавирусом