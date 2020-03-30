В Кыргызстане малообеспеченным семьям начали выдавать гумпомощь

В регионах Кыргызстана малообеспеченным семьям начали выдавать гуманитарную помощь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По словам пресс-секретаря Кымбат Кадыралиевой, районные управления раздают продукты по мере возможности, привлекают меценатов. В Нарыне, например, спонсорскую помощь в виде муки и растительного масла предоставили 600 семьям. С продуктовыми наборами помогают и волонтеры Красного Полумесяца. «Списки всех малообеспеченных у нас есть — это получатели государственных пособий. Все социальные выплаты по линии ведомства будут произведены вовремя», — подчеркнула она.

«Министерство продолжит выплату «уй-булого комок» малоимущим семьям (даже тем, у кого истекли сроки документов для получения пособий), а также пособия, предназначенные для людей с инвалидностью, по безработице. Своевременно будут выплачивать зарплату персональным ассистентам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, приемным родителям (фостерным семьям), временно воспитывающим детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 25 категориям граждан, ежемесячно получающим денежные компенсации взамен льгот», — отметила Кымбат Кадыралиева.

На сегодня в республике 309 тысяч детей из малообеспеченных семей получают пособия «уй булого комок». Ежемесячные социальные пособия получают еще более 93 тысяч человек.

Отметим, что в соцсетях многие жалуются на отсутствие работы из-за карантина и режима ЧС, а соответственно и заработка. В семьях заканчиваются продукты.