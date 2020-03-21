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Общество

Реконструкция сквера имени Горького завершится в апреле

Благоустройство сквера имени Горького завершится в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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По ее данным, идут подготовка основания под укладку брусчатки в центральной части сквера, установка арычных лотков, завершается переустановка бордюров, которые остались прежними, гранитными. Проложили электрический кабель для освещения.

Ремонт проводит подрядчик — строительная компания «Береке Стрим» — за средства из городского бюджета.

В муниципалитете добавили, что реконструкцию начали осенью 2019 года, но приостанавливали из-за погодных условий. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147365/
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