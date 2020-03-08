16:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скорая помощь осмотрела двух задержанных девушек в здании УВД

Двум девушкам среди задержанных на мирном марше женской солидарности стало плохо в здании УВД Свердловского района. Скорая выехала по вывозу сотрудников милиции в 12.56. Об этом 24.kg сообщил главный врач Станции скорой помощи Искендер Шаяхметов.

Он опроверг информацию, которая ранее поступала от задержанных, о том, что скорая не приняла вызов.

«Никаких препятствий не было. Одна девушка 19 лет упала в обморок. Диагноз — острая реакция на ситуацию. Вторая девушка сама отказалась от осмотра», — сказал врач.

Обе девушки остались в здании УВД Свердловского района, врачи дали им рекомендации.

В столице сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД. 

Всех участников уже отпустили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145832/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Участников женского марша солидарности отпустили. Несколько человек оштрафуют
Большинство задержанных участников марша солидарности отпустили
Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
К задержанным участникам женского марша солидарности не впускают адвокатов
Около 50 участниц женского марша солидарности доставили в РУВД
Марш феминисток в Бишкеке. Милиция задержала участниц
Марш феминисток в Бишкеке. На участниц акции за права женщин напали неизвестные
Марш феминисток в Оше. Активистам угрожают сотрудники мэрии и ГУВД
Марш феминисток запретили и в Оше
Популярные новости
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
8 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Некоторые водители ничего и никого не боятся Чудаки парковки. Некоторые водители ничего и никого не ...
15:35
Скорая помощь осмотрела двух задержанных девушек в здании УВД
15:33
Участников женского марша солидарности отпустили. Несколько человек оштрафуют
15:02
Мгновения жизни. В ожидании весны и заснеженное Григорьевское ущелье
14:50
Большинство задержанных участников марша солидарности отпустили