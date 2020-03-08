Скорая помощь осмотрела двух задержанных девушек в здании УВД

Двум девушкам среди задержанных на мирном марше женской солидарности стало плохо в здании УВД Свердловского района. Скорая выехала по вывозу сотрудников милиции в 12.56. Об этом 24.kg сообщил главный врач Станции скорой помощи Искендер Шаяхметов.

Он опроверг информацию, которая ранее поступала от задержанных, о том, что скорая не приняла вызов.

«Никаких препятствий не было. Одна девушка 19 лет упала в обморок. Диагноз — острая реакция на ситуацию. Вторая девушка сама отказалась от осмотра», — сказал врач.

Обе девушки остались в здании УВД Свердловского района, врачи дали им рекомендации.

В столице сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД.

Всех участников уже отпустили.