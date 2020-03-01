Прощай, зима! Как бишкекчане Масленицу отмечали

На площадке возле Министерства культуры, информации и туризма прошли праздничные гулянья. Бишкекчане и гости столицы отмечали Масленицу.

Первый день весны выдался солнечным и теплым. Так что народу собралось много. Масленица — праздник восточных славян, который длится неделю перед Великим постом. Он дошел до наших дней из глубины веков.

По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-весны. Отметить событие горожане пришли целыми семьями. Для всех желающих были организованы игры, в которых могли участвовать и взрослые, и дети.

А можно было попробовать себя в народных танцах. Ансамбль «Русский сувенир» помогал участникам освоить основные движения.

Тут же можно было купить сладости и сувениры. Те, кто не участвовал в конкурсах и играх, могли просто посмотреть выступления танцевальных коллективов.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы. Оно имеет глубокий смысл. Так наши предки прогоняли зиму и приветствовали весну. Вместе с зимой символически сгорает все старое и ветхое, наступает время перемен и обновления. А уже завтра у православных начинается Великий пост, который завершится празднованием Пасхи.