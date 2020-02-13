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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Назван вероятный претендент на пост главы ГРС

Назван вероятный претендент на пост главы ГРС. Отметим, сегодня Алмаз Мамбетов освобожден от занимаемой должности. 

Как сообщили 24.kg в Жогорку Кенеше, вероятный кандидат на вакантную должность председателя Госрегистрационной службы — нынешний руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев. А кресло главы аппарата может достаться нынешнему первому вице-премьер-министру Кубатбеку Боронову. 

Напомним, что Алмаз Мамбетов проработал в должности менее одного года. Главой ГРС его назначили в апреле 2019 года после отставки Алины Шаиковой.

  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143561/
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