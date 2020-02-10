Громить ошских. Экспертиза подтвердила незаконные призывы Фархада Баабиева

ГКНБ расценивает заявление задержанного за участие в беспорядках во время событий в селе Кой-Таш Фархада Баабиева как попытку уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Ранее Фархад Баабиев распространил заявление, в котором указал, что сотрудники госкомитета смонтировали аудиозапись, где он якобы призывает громить ошских.

В ГКНБ отмечают, что, согласно заключению специалиста Госслужбы судебных экспертиз, высказывания Фархада Баабиева содержат открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды, насилию над гражданами и намерения, направленные на подготовку реализации госпереворота, свержения действующей власти, сопряженное погромами, поджогами и массовыми беспорядками.

«Судебно-фонографическая экспертиза города Алматы указала, что голос и речь в представленном на исследовании аудиозаписи принадлежит Фархаду Баабиеву. В настоящее время ГСУ МВД КР заканчивает расследование по досудебным производствам в отношении подозреваемого. В этой связи появляется резонный вопрос о причинах столь долгого молчания Баабиева по обращению», — отметили в ГКНБ.

Напомним, в августе 2019 года в YouTube распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Сообщается, что один из них — Фархад Баабиев, активно участвовавший в событиях 7-8 августа в Кой-Таше. Он разговаривает с неким Аманом. На записи Фархад Баабиев заявил, что в стране необходимо разжечь большой региональный конфликт с призывом «ошские, уезжайте в Ош».