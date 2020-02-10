12:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Громить ошских. Экспертиза подтвердила незаконные призывы Фархада Баабиева

ГКНБ расценивает заявление задержанного за участие в беспорядках во время событий в селе Кой-Таш Фархада Баабиева как попытку уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме
Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева

Ранее Фархад Баабиев распространил заявление, в котором указал, что сотрудники госкомитета смонтировали аудиозапись, где он якобы призывает громить ошских.

В ГКНБ отмечают, что, согласно заключению специалиста Госслужбы судебных экспертиз, высказывания Фархада Баабиева содержат открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды, насилию над гражданами и намерения, направленные на подготовку реализации госпереворота, свержения действующей власти, сопряженное погромами, поджогами и массовыми беспорядками.

«Судебно-фонографическая экспертиза города Алматы указала, что голос и речь в представленном на исследовании аудиозаписи принадлежит Фархаду Баабиеву. В настоящее время ГСУ МВД КР заканчивает расследование по досудебным производствам в отношении подозреваемого. В этой связи появляется резонный вопрос о причинах столь долгого молчания Баабиева по обращению», — отметили в ГКНБ.

Напомним, в августе 2019 года в YouTube распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Сообщается, что один из них — Фархад Баабиев, активно участвовавший в событиях 7-8 августа в Кой-Таше. Он разговаривает с неким Аманом. На записи Фархад Баабиев заявил, что в стране необходимо разжечь большой региональный конфликт с призывом «ошские, уезжайте в Ош».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143110/
просмотров: 678
Версия для печати
Материалы по теме
Арест Афтандила Жоробекова. В Бишкеке пройдет митинг в поддержку блогера
Арест Афтандила Жоробекова. Активисты считают: ГКНБ стал инструментом цензуры
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
10 февраля, понедельник
12:12
Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили пот...
12:11
Айдару Акаеву сегодня исполнилось бы 44 года. Кто выразил соболезнования семье
12:02
Громить ошских. Экспертиза подтвердила незаконные призывы Фархада Баабиева
11:59
Вербовщика террористической организации задержали в Кыргызстане
11:57
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне