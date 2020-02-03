Бишкекчанка ищет биологическую мать в Казахстане. Надо помочь

Жительница Бишкека ищет родную мать в Казахстане. Сауле Садыбакасова обратилась в редакцию издания kokshetau.asia.

Автор письма надеется, что женщина, которая родила ее 32 года назад, откликнется.

По данным журналистов, родная мать отказалась от Сауле сразу после рождения. По словам самой Сауле Садыбакасовой, на такой шаг ее биологическую мать вынудила пойти тетя.

Сауле удочерили в младенчестве. Сейчас она живет в Кыргызстане. Спустя 30 с лишним лет Сауле решила найти родную мать.

Редакция издания публикует письмо бишкекчанки, в котором она рассказала свою историю.

«Здравствуйте! Меня зовут Сауле, я из Бишкека. Пожалуйста, помогите найти мою мать. Я родилась в мае 1988 года в Карагандинской области, в роддоме в Сарышагане. Мама была приезжая, после родов она уехала в Кокшетау. Меня удочерили», — пишет она.

Сауле помнит свою фамилию до удочерения и надеется, что кто-нибудь может знать историю ее мамы.

«До усыновления моя фамилия была Балгожина. Я не знаю, прочитает ли моя мама эту публикацию, но у меня есть надежда, что мы с ней встретимся. Как мне сообщили приемные родители, она не хотела отказываться от меня, ее заставила пойти на этот шаг тетя по каким-то неизвестным никому причинам», — пишет она.

Сауле приложила к письму свою детскую фотографию в надежде, что родная мать узнает ее и откликнется.

«Я чувствую, что моя биологическая мама живет в Кокшетау. Жаль, что я не знаю ее имя, фамилию и возраст. При выписке из роддома моя фамилия была Балгожина, очень сильно надеюсь, что эта информация поможет найти ее», — пишет Сауле Садыбакасова.