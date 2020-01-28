Суды первой инстанции перегружены делами. Что предлагает депутат

Депутат парламента Тынчтык Шайназаров предлагает разгрузить местные суды, чтобы на каждого судью приходилось не более 40 дел в месяц.

По его словам, в системе местных судов осуществляют правосудие 457 служителей Фемиды. Основное количество судебных дел сосредоточено в судах первой инстанции.

«При этом анализ судебной статистики показывает, что загруженность судов зависит от регионального фактора. Наибольшая нагрузка на судей отмечается в наиболее экономически развитых регионах страны, где возникает большое количество судебных споров. К примеру, за 2018 год в судах первой инстанции по Бишкеку рассмотрено всего 44 тысячи 894 дела, а в Баткенской области — 7 тысяч 728. Соответственно, нагрузка дел судей второй инстанции показывает, что в Бишкекском городском суде количество рассмотренных дел составило 4 тысячи 509, а в Баткенском областном суде — всего 435», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что в некоторых районных судах Джалал-Абадской области число штатных единиц судей одинаковое, а нагрузка отличается друг от друга почти в два раза.

В Первомайском районном суде столицы на каждого судью в месяц приходится по 65 дел, на судей Нарынского, Джумгальского, Ак-Талинского, Майлуу-Сууйского, Кара-Кульского и других районных и городских судов — по 10-18 дел, а на судей Чаткальского, Сулюктинского, Чон-Алайского районных и городских судов — лишь по 5-10 дел.

Парламентарий предлагает провести оптимизацию штатной численности судей.