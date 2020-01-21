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Общество

Гендерную квоту предлагают утвердить для правительства Кыргызстана

Минтруда и соцразвития предлагает учитывать гендерную квоту при формировании кабмина КР. На общественное обсуждение вынесены поправки в законы о составе правительства и государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин.

В частности, ведомство предлагает прописать норму, что кандидат на должность премьер-министра вносит в Жогорку Кенеш программу, структуру и состав правительства с учетом представительства не более 70 процентов лиц одного пола.

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Такой же баланс должен соблюдаться при назначении и освобождении от должности заместителей министров и председателей государственных комитетов, полномочного представителя правительства в области, руководителей административных ведомств по представлению их руководителей.

В справке-обосновании отмечается, что, по статистике, наибольший дисбаланс гендерной представленности наблюдается на уровне политических (численность мужчин превышает численность женщин в более чем 7 раз) и специальных должностей (в 1,6 раза).

«Еще больший дисбаланс существует на политических должностях в муниципальной службе: из 513 должностей женщины замещают только 3,8 процента», — говорится в документе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141029/
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