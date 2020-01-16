В Ошской области перестали выдавать бумажные рецепты. Теперь только электронные

В Ошской области с 15 января центры семейной медицины перешли на электронные льготные рецепты. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

«Бумажные рецепты отменены. Лекарства в аптеках будут отпускаться только по электронным», — заявили в фонде.

Для получения электронного рецепта необходимо наличие ID-карты пациента.

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«Врач, выписывая электронный рецепт, заносит данные пациента в электронную систему. Она передает назначение в аптеку, заключившую договор с ФОМС. Пациенту остается лишь подойти в аптеку и представить свою ID-карту», — отметили в ведомстве.

В случае возникновения вопросов можно звонить на горячую линию ФОМС — 113. Звонки со всех мобильных операторов бесплатные.