ЧП на руднике «Кумтор». Спасатели нашли машину, в которой находились пропавшие

Спасатели нашли машину, в которой находились пропавшие сотрудники «Кумтора». Об этом 24.kg сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.

По его словам, автомобиль разбит на части, внутри него никого не обнаружили.

«Объем работы большой, мы не останавливаем поиски пропавших людей. Сейчас на месте работают 95 человек и 57 единиц техники», — сказал Калыс Ахматов.

Напомним, что 1 декабря на руднике «Кумтор» на одном из рабочих участков месторождения произошел сдвиг отвалов. В результате ЧС пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену.