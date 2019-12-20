17:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Заявление Нурбека Токтакунова приобщено к материалам по делу Матраимова

Генеральная прокуратура сообщает, что заявление Нурбека Токтакунова рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства объективно и в срок.

В ГП уточнили, что доводы юриста (он их также направил в канцелярию президента страны. — Прим. 24.kg) приобщены к материалам досудебного производства по факту незаконного обогащения экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

В главном надзорном органе сообщили, что заявление также передано в ГСУ ГКНБ для рассмотрения и разрешения в рамках имеющегося досудебного производства.

Напомним, журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование, в котором указали, что к контрабандным схемам и выводу денег из страны причастен бывший замглавы ГТС. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Общественность потребовала привлечь героя публикации к ответственности.

Райымбек Матраимов и члены его семьи обратились в суд с иском к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности исковые претензии составляют 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ, но через день по ходатайству семьи Матраимовых снял арест со счетов.

Ссылка:
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
Райымбек Матраимов опять прервал молчание и рассказал о Хабибуле Абдукадыре
Возбудить уголовное дело по DDoS-атаке медиаресурсов Кыргызстана требует депутат
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия начнет заседать на следующей неделе
Траты жены Матраимова. DDoS-атака сайта Factcheck.kg продолжается
Хакерской атаке подверглись сайты с публикацией о тратах жены Матраимова
Заявление Нурбека Токтакунова на Матраимова передано в ГКНБ
Генпрокуратура изучает заявление Нурбека Токтакунова на Райымбека Матраимова
Руслана Матраимова обязали убрать ограждение с муниципальной земли — незаконное
Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в суд на журналистов
Райымбек Матраимов вышел с допроса в ГКНБ
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о&nbsp;беспрецедентной DDoS-атаке на&nbsp;СМИ Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
Сапара Исакова принудили выйти на&nbsp;суд, потом удалили. За&nbsp;нарушение порядка Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка
Бизнес
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
Акция в&nbsp;O!Store. Супертариф + телефон всего за&nbsp;1&nbsp;сом! Акция в O!Store. Супертариф + телефон всего за 1 сом!
20 декабря, пятница
17:30
Уволен водитель автобуса. Он не выпускал школьника, который потерял деньги Уволен водитель автобуса. Он не выпускал школьника, кот...
17:24
5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
17:03
В Кыргызстане разработали новую программу госипотеки
17:03
Суд над экс-мэрами. Адвокат ищет логику в обвинении
16:57
Заявление Нурбека Токтакунова приобщено к материалам по делу Матраимова