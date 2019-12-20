Заявление Нурбека Токтакунова приобщено к материалам по делу Матраимова

Генеральная прокуратура сообщает, что заявление Нурбека Токтакунова рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства объективно и в срок.

В ГП уточнили, что доводы юриста (он их также направил в канцелярию президента страны. — Прим. 24.kg) приобщены к материалам досудебного производства по факту незаконного обогащения экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

В главном надзорном органе сообщили, что заявление также передано в ГСУ ГКНБ для рассмотрения и разрешения в рамках имеющегося досудебного производства.

Напомним, журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование, в котором указали, что к контрабандным схемам и выводу денег из страны причастен бывший замглавы ГТС. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Общественность потребовала привлечь героя публикации к ответственности.

Райымбек Матраимов и члены его семьи обратились в суд с иском к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности исковые претензии составляют 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ, но через день по ходатайству семьи Матраимовых снял арест со счетов.