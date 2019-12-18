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Общество

Обеспечить безопасность участников #REакции 2.0 требуют активисты от МВД

Комитет гражданского контроля обратился к министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву с требованием обеспечить безопасность участников митинга #REакция 2.0. Мирное собрание начнется сегодня в 11.30 на площади Ала-Тоо у памятника героям 7 апреля 2010 года.

Ранее инициатор движения «Умут 2020» Ширин Айтматова сообщила, что ее информируют о прибытии в Бишкек спортсменов из клуба Матраимовых.

«Очевидцы подтверждают, что, действительно, 16 декабря авиарейсом Ош — Бишкек прибыла группа молодых мужчин спортивного вида. Жители Оша выражают обеспокоенность по поводу безопасности митинга, который назначен на 18 декабря», — говорится в обращении.

Митинг является мирной акцией, выражающей протест против подачи исков в суд на СМИ, опубликовавших информацию о коррупционных схемах на таможне.

Комитет гражданского конроля

Отмечается также, что одновременно в социальных сетях проводится кампания по дискредитации митинга #REакция 2.0, который называют «гей-парадом», разжигают ненависть, делаются ложные сообщения, что организаторы акции «готовят провокации».

«Все эти действия вызывают подозрения, что некие силы могут организовать провокации с целью свалить вину на организаторов», — говорится в обращении.

#REакция 2.0 проводится в поддержку свободы слова. Поводом для второй мирной акции стала информация о том, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ, в том числе 24.kg, и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.

У предстоящего митинга, как и у первой #REакции, нет организаторов. Инициаторами стали пользователи соцсетей, которые устали от бездействия властей против коррупции — отсутствие реакции чиновников на журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне.
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