Стало известно имя победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019»

Фото из интернета. «Мисс Вселенная 2019» Зозибини Тунци

Звание «Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Девушка стала третьей победительницей из ЮАР, завоевавшей титул «Мисс Вселенная».

Известно, что Зозибини Тунци активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

Награждение финалистов состоялось в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия. За звание самой красивой женщины Вселенной сражались 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира.

Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье — 25-летняя София Арагон, которая представляла Мексику.