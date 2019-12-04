В Минкультуры опять передумали: Миру Джангарачеву не восстановят в должности

Миру Джангарачеву в должности не восстановят. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

В ведомстве заявили, что готовы рассмотреть обращения коллектива музея ИЗО и членов Союза художников КР, но «о восстановлении в должности Миры Джангарачевой речи не идет».

Ранее глава ведомства Азамат Жаманкулов, отвечая на вопрос 24.kg, заявил: если Мира Джангарачева подаст документы на соискание должности директора музея ИЗО, они их рассмотрят.

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В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.