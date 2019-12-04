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Общество

Не виновен! ГКНБ прекратил уголовное дело против генерала Талантбека Исаева

Следственный отдел ГКНБ по Бишкеку прекратил досудебное производство в отношении генерала Талантбека Исаева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Напомним, что ранее в ЕРПП зарегистрировано досудебное производство в отношении начальника ГУГССО МВД генерал-майора милиции Талантбека Исаева с предварительной квалификацией признака преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

По данным ГКНБ, служебная проверка службы внутренних расследований МВД установила, что 30 мая 2011 года Талантбек Исаев, находясь в распоряжении кадров, был назначен на должность вице-президента ЗАО «Компания «Манас Менеджмент», где на основании решения совета директоров получил беспроцентный заем, который был погашен в полном объеме.

Согласно действующему законодательству, сотрудникам органов внутренних дел получение займа и его использование для целей, не затрагивающих предпринимательскую деятельность, не противоречат требованиям Закона «Об органах внутренних дел».

Факт получения Талантбеком Исаевым беспроцентного займа не является уголовно-наказуемым деянием.

Проведенным расследованием досудебного производства установлено, что в действиях генерала по вышеописанным фактам отсутствуют признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом КР.
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