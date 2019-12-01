Кыргызский за три месяца. Как американка Риса Матсумаро играет в кок-бору

Американка японского происхождения Риса Матсумаро приехала в Кыргызстан летом 2018 года по программе Корпуса мира. За три месяца ей удалось выучить кыргызский язык и разговаривать на нем лучше многих местных жителей. Девушка планирует остаться здесь еще на год и преподавать английский детям.

Чем привлек Кыргызстан и почему не произошло культурного шока, Риса Матсумаро рассказала 24.kg.

— Когда вы впервые прилетели в Бишкек, каковы были ваши впечатления?

— Я приехала из штата Джорджия. Мои бабушка и дедушка — японцы, но я родилась в Америке. Там есть горы, но они не такие высокие и величественные, как у вас. Я была немного взволнована, потому что культура, обычаи, национальные блюда Америки, Японии и Кыргызстана отличаются. Я поняла, что мне предстоит многому учиться.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— В Джорджии очень жарко и большая влажность. Когда приехала в Бишкек, была немного шокирована: у вас много машин и общественного транспорта. Мне понравилось, что есть все для жизни — аптеки, магазины, супермаркеты, такси, бары и парки.

Американка Риса Матсумаро учила кыргызский язык по шесть-восемь часов в день. Теперь преподает английский язык в одной из школ Нарынской области.

Я начала изучать язык за два месяца до приезда. Мне было важно выучить кыргызский, потому что в семье, где я живу, разговоривают только на нем. Знание языка помогает в моменты, если необходимо куда-то выехать — легче общаться.

Когда разговариваю на кыргызском, я чувствую безопасность. Многие этому удивляются, ведь я японка прилетевшая из Америки.

Кыргызский язык помогает мне развивать взаимоотношения. Риса Матсумаро

Я свободно разговариваю на английском, японском, суахили, а теперь уже и на кыргызском. Думаю, что благодаря языку я начала понимать и принимать кыргызскую культуру еще больше.

— Есть ли у вас любимое место в Бишкеке?

— Да, есть. Люблю сидеть в кофейне. Еще мне нравится бегать на городском стадионе.

— Вы уже познакомились с кыргызской культурой — комузом, шырдаками, национальной одеждой?

— Конечно, я попыталась научиться играть на комузе, но это оказалось сложно. Мне нравятся танцы «Жалынбий» и «Кара-Жорго», пословицы и поговорки на кыргызском языке. Особенно запомнилась — «Цена родины осознается за рубежом». Очень люблю лошадей, мой кыргызский папа много рассказывает, как за ними ухаживать, седлать и находить на пастбище. Из национальных спортивных игр понравилась кок-бору.

Американке Рисе Матсумаро так понравилась игра кок-бору, что она даже научилась в нее играть.





— Где, кроме Бишкека, вам удалось побывать? Что вам понравилось?

— Я видела озеро Сары-Челек, была в Чолпон-Ате, городе Оше, Казарманском районе Джалал-Абадской области. Побывала на Сон-Куле, а сейчас живу в Нарыне. Планирую съездить в Талас.

Я ездила на форум дружбы племен. Там установили больше 70 юрт. Тогда я узнала об истории племен и их значении для кыргызов.

— Можете ли вы сказать, что шокирует вас в Кыргызстане? Что очаровало или разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Когда впервые приехала в село, милиционер, чтобы посмотреть на мой паспорт, пришел в школу, где я преподаю английский язык. Он попросил привести к нему американку Рису. Когда представилась, не поверил. Оказалось, что я похожа на кыргызку.

Мне нравится все. По-моему, кыргызстанцы трудолюбивый, дружественный и очень красивый народ. Например, дети в Кыргызстане разносторонние — они тянутся к знаниям и с малых лет пасут скот, готовят кушать.

У кыргызов все очень вкусно — от салатов до шорпо. Риса Матсумаро

У меня не было шока, зато удивило, что ваша страна настолько богата культурой и историей. Я благодарна семье, которая приняла меня, потому что именно они познакомили меня с местным колоритом.