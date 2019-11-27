Кыргызстан занял 88-е место в глобальном рейтинге процветающих стран

Кыргызстан занял 88-е место среди 167 государств в глобальном рейтинге процветающих стран Legatum Prosperity Index — 2019, составленном международной аналитической организацией Legatum Institute.

Рейтинг составляют на основе множества показателей, объединенных в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личная свобода, социальный капитал, природная среда.

В этом году методологию индекса пересмотрели и улучшили, в результате показатели государств могут отличаться от предыдущих.

С 2009-го КР удалось улучшить показатели, поднявшись на 18 позиций.

Кыргызстан продемонстрировал самые высокие показатели в таких категориях, как социальный капитал и природные условия, а самые низкие — в доступе к рынку и инфраструктуре. По сравнению с десятилетием назад показатели республики больше всего выросли в категории «социальный капитал».

Россия заняла 74-е место в рейтинге, Казахстан — 68-е, Беларусь — 73-е, Узбекистан — 103-е, Туркменистан — 108-е, Таджикистан — 114-е.

Лидерами стали Дания, Норвегия и Швейцария. Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан заняли последние места в списке.