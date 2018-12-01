14:34
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан занял 78-е место в рейтинге процветающих стран

Кыргызстан занял 78-е место в рейтинге процветающих стран, поднявшись за год сразу на четыре позиции. Отчет опубликовала независимая организация Legatum Institute.

Всего изучались показатели по девяти позициям: качество экономики, бизнес-среда, управление, личная свобода, социальный капитал, безопасность, здоровье, образование, натуральная среда.

В отчете говорится, что самые большие улучшения отмечены по качеству экономики (68-е место в мире). Абсолютная и относительная бедность снизилась, число людей с банковскими счетами увеличилось. Кроме того, все большее число жителей довольны уровнем жизни и доходами.

Авторы доклада отметили, что за последние 10 лет в республике наибольший рост пожертвований на благотворительность.

По качеству образования страна на 55-м месте, по социальному капиталу — на 62-м, по здоровью — на 65-м.

Худшие показатели в государстве по качеству управления (112-е место) и личной свободе (97-е). Несмотря на неплохой показатель по здоровью, КР остается страной с самым высоким уровнем грусти населения и находится на 123-м месте по восприятию населением проблем со здоровьем.

Казахстан в рейтинге на 73-м месте, Грузия — на 80-м, Армения — на 88-м, Беларусь — на 89-м, Россия — на 96-м, Азербайджан — на 99-м. Таджикистан занял 101-е место, Украина — 111-е. Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не включили из-за отсутствия данных.

В тройке самых процветающих государств мира, как и в 2017 году, Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия.
Ссылка:
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
Kyrgyzstan ranks 82nd in Prosperity Index
Популярные новости
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Кыргызов в&nbsp;Китае отправляют в&nbsp;лагеря перевоспитания. Президента просят помочь Кыргызов в Китае отправляют в лагеря перевоспитания. Президента просят помочь
Неделя-24. Откровения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;задыхающийся от&nbsp;смога Бишкек Неделя-24. Откровения Алмазбека Атамбаева и задыхающийся от смога Бишкек
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней