Кыргызстан занял 78-е место в рейтинге процветающих стран, поднявшись за год сразу на четыре позиции. Отчет опубликовала независимая организация Legatum Institute.

Всего изучались показатели по девяти позициям: качество экономики, бизнес-среда, управление, личная свобода, социальный капитал, безопасность, здоровье, образование, натуральная среда.

В отчете говорится, что самые большие улучшения отмечены по качеству экономики (68-е место в мире). Абсолютная и относительная бедность снизилась, число людей с банковскими счетами увеличилось. Кроме того, все большее число жителей довольны уровнем жизни и доходами.

Авторы доклада отметили, что за последние 10 лет в республике наибольший рост пожертвований на благотворительность.

По качеству образования страна на 55-м месте, по социальному капиталу — на 62-м, по здоровью — на 65-м.

Худшие показатели в государстве по качеству управления (112-е место) и личной свободе (97-е). Несмотря на неплохой показатель по здоровью, КР остается страной с самым высоким уровнем грусти населения и находится на 123-м месте по восприятию населением проблем со здоровьем.

Казахстан в рейтинге на 73-м месте, Грузия — на 80-м, Армения — на 88-м, Беларусь — на 89-м, Россия — на 96-м, Азербайджан — на 99-м. Таджикистан занял 101-е место, Украина — 111-е. Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не включили из-за отсутствия данных.