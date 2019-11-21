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Общество

«Библионочь-2019». Что помимо экскурсии в книгохранилище ждет бишкекчан

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова проводит 22 ноября ежегодную социально-культурную акцию «Библионочь-2019». Об этом сообщили организаторы.

Бишкекчан ждут литературные встречи с лауреатами премии имени А. Осмонова, манасчи, знакомство с работой отдела оцифровки архивных и книжных фондов, с открытой электронной библиотекой, онлайн-чтение, презентация деятельности «Школы волонтерства», мастер-классы по китайской каллиграфии и живописи, бисероплетению, игре на национальных инструментах, выставка-продажа книжных издательств.

24.kg
Фото 24.kg. Театрализованное представление на «Библионочи-2017»

Состоится открытие выставки литературы и предметов прикладного искусства Ирана — декоративная посуда, шкатулки, картины, обрамленные в технике хатамкари, исфаханские ткани каламкар и ковровые панно, которые можно не только увидеть, но и приобрести.

Желающие смогут принять участие в играх «БиблиоМафия», «Криминальное чтиво», увидеть корейский фильм «Рождество в августе», концертные номера.

В этот день сотрудники библиотеки проведут экскурсии в книгохранилище. Если вы не сдали какие-нибудь книги, в этот день сможете это сделать без штрафных санкций, а также получить бесплатно читательский билет.

Вход на все мероприятия свободный.
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