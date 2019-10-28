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Общество

Ежегодно увеличивается количество исков о взыскании алиментов

Ежегодно увеличивается количество исков о взыскании алиментов. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила гражданская активистка Инна Аксенова.

По ее словам, женщины перестали бояться идти в суд. «К сожалению, у нас женщины опасаются общественного осуждения, у нас не принято говорить о проблемах, даже о коллегах не знаем. В чем еще проблема — суды длятся годами, сроки процессуальные нарушаются», — отметила активистка.

В 2017 году было 4,5 тысячи исков о взыскании алиментов, с начала 2019-го их поступило 6 тысяч.

Инна Аксенова

Она добавила, что этой проблеме уделяется недостаточно внимания.

«Куда бы мы ни обращались, все делают вид, что проблем с выплатами алиментов нет. Но необходимо понять, что алименты — это не право женщины, это право детей. Им надо лечиться, учиться», — сказала Инна Аксенова.

По ее данным, в Кыргызстане насчитывается 42 тысячи неплательщиков алиментов. 92 процента — мужчины, 8 процентов — женщины.

Активистка обозначила еще одну проблему — манипуляцию правом разрешения на выезд ребенка за рубеж.

«Женщины часто сталкиваются с проблемой, когда ребенка необходимо вывезти за границу, например, на лечение, а отец не дает разрешения или требует что-то взамен», — заметила она.

По словам Инны Аксеновой, в республике более 90 процентов детей при разводе остаются с мамами.

Напомним, женщины-депутаты предложили ряд поправок в законодательство, в частности в Семейный кодекс и Кодекс о проступках, чтобы эффективнее бороться со злостными неплательщиками алиментов.
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