Больше половины жертв насилия не обращаются за помощью

Каждая четвертая кыргызстанка в возрасте 15-49 лет пережила физическое насилие. Четыре процента женщин подверглись сексуальному насилию, 14 процентов — эмоциональному или психологическому, причиненному нынешним или бывшим мужем (партнером). Такие данные приводятся в анализе общественного фонда «Центр исследований демократических процессов».

В Бишкеке Комитет по предотвращению насилия в семье (КПНС) представил результаты работ с января 2019-го. Он провел мероприятия в четырех районах Иссык-Кульской и Ошской областей, а также в девяти новостройках столицы. Представители КПНС рассказали о своем опыте борьбы с семейным насилием. В мероприятиях приняли участие 3 тысячи 477 человек, из них мужчин — 771, женщин — 2 тысячи 706.

По сведениям организации, за последний год 1 тысяча 250 человек обратились за помощью в медицинское учреждение по факту насилия в семье.

Реальная цифра жертв намного больше. Ведь только две из пяти женщин обращаются за помощью после пережитого насилия. Из отчета Комитета по предотвращению насилия в семье

Сообщается, что большая часть пострадавших женщины — 95 процентов. «С 2010-го по факту семейного насилия в кризисные центры обратились 53 тысячи 546 женщин», — привела статистические данные специалист по связям с общественностью КПНС Фатима Касмахунова.

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Члены комитета рассказали о выявленных случаях: 21-летняя девушка, жертва кражи невест (ала-качуу), более трех лет подвергалась насилию со стороны мужа и свекрови. КПНС вместе с участковым милиционером оказал ей помощь, пригласил представителей кризисного центра, помог поставить на учет в органы социального развития, обратился к pro bono-адвокатам за юридической помощью по разводу и алиментам.

По словам членов комитета, подобных семей десятки в каждом районе.

«Такие случаи требуют индивидуального подхода и работы с каждой семьей. Поэтому развитие таких местных институтов важно для своевременного выявления и оказания помощи», — отметил министр труда и социального развития Улугбек Кочкоров.

Напомним, что в апреле 2017 года Кыргызстан принял Закон «Об охране и защите от семейного насилия».