Как повышение зарплаты рассорит учителей в школах Кыргызстана

С 1 октября 2019 года правительство Кыргызстана пообещало повысить зарплату учителям в школах. В общеобразовательных учреждениях уже начали вывешивать расчеты, сколько педагоги получат за свой труд в начале ноября. Кое-где вместо ожидаемого материального стимулирования и морального удовлетворения цифры привели к обидам и возмущениям.

Под одну гребенку

По постановлению правительства базовая часть оплаты труда увеличивается на 30 процентов. Всего повышением охватят 120 тысяч работников сферы образования.

Чиновники учли негативный опыт прошлых лет, когда один и тот же труд оплачивали по-разному в зависимости от диплома. К примеру, учитель, получивший образование в советское время и имеющий диплом специалиста, получал меньше, чем специалист с дипломом магистра (67,5 сома за час и 75 сомов соответственно).

Теперь всех уравняли, поэтому оплата за один час будет одинаковой − 97,5 сома.

При этом заработок по-прежнему зависит от нагрузки учителя и различных надбавок (за высокогорье, стаж, звания и так далее).

«Учитель при 20-часовой нагрузке получает в настоящее время 12,7 тысячи сомов, после повышения его зарплата составит 17 тысяч», — обещали ранее в Минобразования.

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24.kg поинтересовалось у педагогов одной из школ в Таласской области, сдержано ли обещание. «Если говорить чисто о 30-процентном повышении, то да. Но, исходя из потребительской корзины и учитывая налоги, которые потом «улетят» из зарплаты, то надбавка, конечно, мизерная», — сказал обладатель звания «Заслуженный учитель».

По его словам, конечные выплаты зависят от нагрузки. «У кого-то за 17 часов в «началке», классное руководство и проверку тетрадей начислено 16,5 тысячи сомов. Есть зарплата и 25 тысяч сомов, но это запредельная нагрузка — 38 часов», — отметил учитель.

Педагоги, ознакомившиеся с новыми расчетами, рассказывают, что в среднем зарплата станет больше на 3 тысячи сомов. Молодой специалист, получавший на руки 8 тысяч, станет получать около 11.

Учителям, ведущим уроки в младших классах, за час будут платить 117 сомов, поскольку применяется коэффициент 1,2.

Такая градация не всем понятна. Ведь, по сути, наполняемость классов и в среднем, и в старшем звеньях одинаковая — более 40 детей. И трудятся педагоги одинаково.

О тех, кому не добавили ни сома

При этом остались учителя, которым зарплату вообще не повысили. Об этом рассказала учитель физкультуры с 23-летним стажем: «В сентябре за 30 часов я получила 9,2 тысячи сомов на руки (более 11 тысяч начислением). Посмотрела новые расчеты и удивилась — никакой разницы. Возникла мысль, что допустили ошибку».

Но оказалось, что тем, у кого нет педагогического образования, не добавили ни копейки. Учитель физкультуры

«А ведь когда-то у меня была высшая категория (пока у нас их не отобрали), есть звание «Отличник образования». Пусть тогда в школу берут специалистов с педагогическим образованием, но не идут же!» — добавила она.

«У меня среднее специальное образование, оканчивала политехнический техникум. Работала тренером в ДЮСШ, пока не пригласили в школу. Пишу такие же планы, так же детей на соревнования вожу, и работаю в младших классах, в которых больше 40 учащихся. При этом получаю 65 сомов за час, а другие 117. Разве это справедливо?» — задается учитель риторическим вопросом.

А если она будет вести уроки в средних или старших классах, то за час выйдет и вовсе не 65, а лишь 54 сома, поскольку коэффициент в данном случае не применяется. Обидно и незаслуженно.

Раньше специалиста, не имеющего педагогического образования, допускали к работе по решению педсовета. Потом эту норму изменили, и человек должен был пройти 9-месячную переподготовку. Но на прибавке, как показывает практика, это особо не сказывается.

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Кстати, педагогам ежеквартально доплачивают из стимулирующего фонда, размер которого составляет 10 процентов от заработной платы. Учителя признаются, что при определении коэффициента трудового участия (КТУ) нередко возникают разногласия и недовольства, ведь каждый считает, что именно он больше и лучше других потрудился и, соответственно, достоин и большей доплаты.

С нового года, по словам некоторых учителей, стимулирующий фонд обещают убрать, а взамен вернуть категории тем, кто пройдет аттестацию. Пока же в Минобразования заверяют: стимфонд продолжит действовать. Но как долго, чиновники не говорят.

Одним повышением всех проблем не решить

Русовед с 37-летним стажем Галина Чумакова не скрывает своего негодования: «В сентябре за 28 часов получила на руки 10,4 тысячи сомов, за октябрь начислили 18 тысяч, на руки останется 14,5. Считаю такое повышение недостаточным. Зарплата должна быть не ниже 25 тысяч».

Одной из основных проблем системы образования она считает утечку кадров и переполненность школ. «Повышение половинчатое. Оно всех школьных проблем не решит. Обидно. Даже с такой зарплатой никто не пойдет работать в школу», — уверена она.

Живое общение с детьми сокращают, учителей загрузили планами, бюрократией, столько отчетности, бумажек, уму непостижимо. Галина Чумакова

«Классы переполнены, несколько детей вынуждены сидеть по трое. Как можно в таких условиях требовать красивый почерк? Как уделить всем внимание? Кыргызоведы учат детей родному языку, и при этом у них классы делят на группы, плюс есть 15-процентная доплата. Почему у русоведов классы не делят? У меня два пятых класса, в каждом по 46 детей. Это же невозможно! При этом около 20 детей можно безболезненно перевести на родной язык. Они не владеют русским, программу не тянут, родители не помогают. Новый учебник Бреусенко и Матохиной не для провинции, а для гимназий. И зачем нам сейчас навязывают электронные дневники и журналы? Учитель ночевать будет в школе? Начинать надо с разгрузки школ», — возмущена педагог, окончившая в свое время Кемеровский государственный университет.

На ком еще сэкономят

В одной из школ также рассказали о нарушениях со стороны сотрудников гороно: «Они начинают экономить. В стране 40-часовая рабочая неделя, это установлено Трудовым кодексом. У нас когда-то было четыре оператора котельной, потом снизили до трех, поскольку смена должна длиться не более 8 часов. А в этом году нам оставляют только двух операторов, значит, смена в сутки составит 12 часов. Кочегарка в отопительный сезон работает без выходных и праздников. При 40-часовой рабочей неделе человек должен будет работать 84 часа, а получать как за одну ставку».

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«Кроме того, по постановлению правительства при наличии в школе собственной котельной вводится должность замдиректора по хозчасти. Нам же говорят — если котельная находится внутри здания, а не отдельно, то это уже не кочегарка, и вместо замдиректора вводят завхоза, у которого зарплата намного ниже. Решили сделать кому-то лучше, отобрав у кого-то другого? Какая разница, где стоит котельная, ведь и там, и там вырабатывается тепло и работают люди?» — задались в школе вопросом.

Не все учителя по республике получили на руки новые расчеты. А значит, вопросы еще впереди. Найдутся ли ответы на них у чиновников Минобразования?