Нападение на оператора «Азаттыка». Садовника Матраимовых ждет очная ставка

Адвокату оператора радио «Азаттык» Айбека Кулчуманова вручили повестку. Он вызван в органы следствия милиции Оша для проведения очной ставки с пострадавшим садовником семьи Матраимовых. Информацию 24.kg подтвердили в УВД южной столицы.

Ранее садовник младшего брата экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Руслана подал заявление в местные правоохранительные органы о том, что ему на голову упал дрон. Он уточнил, что получил травмы.

«У садовника семьи Матраимовых, на голову которого упал дрон, экспертиза установила легкие телесные повреждения. Потерпевший не является родственником Райымбека Матраимова», — ранее сообщили в УВД.