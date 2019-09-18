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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (205)

Конфликт на границе. Военная прокуратура Баткена возбудила уголовное дело

По факту гибели военнослужащего Погранслужбы Кыргызстана на кыргызско-таджикской границе, обстрела школы и пограничной вышки в селе Максат начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, 16 сентября примерно в 19.40 между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана произошел словесный инцидент, в ходе которого военнослужащие соседней республики первыми применили огнестрельное оружие в отношении граждан КР.

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«В то же время с территории РТ в сторону села Максат было произведено несколько выстрелов из минометов и другого огнестрельного оружия. Позже из соседней республики стали стрелять в сторону вышки «Муром» пограничного поста «Максат», после чего она разрушилась. Более того, военнослужащие Таджикистана обстреляли здание местной школы и дома мирных жителей. В результате один военнослужащий ГПС Кыргызстана скончался, семеро госпитализированы. Огнестрельные и осколочные ранения получили также шесть жителей села Максат», — сообщили в Генпрокуратуре.

Факт гибели военнослужащего зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

В надзорном органе отметили, что 17 сентября Военной прокуратурой Баткенского гарнизона в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» зарегистрированы факты огнестрельного ранения военнослужащих ГПС КР и жителей села Максат.

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«Следственной группой произведен осмотр пограничного поста «Максат», школы, а также домов гражданских лиц, проживающих в селе Максат. Изъяты вещественные доказательства — пули и осколки (элементы) мин, предположительно от минометов и гранатометов. Назначены судебно-баллистические, судебно-трасологические и судебно-медицинские экспертизы», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Ранее в МВД также сообщали о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» УК КР.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
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