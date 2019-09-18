Конфликт на границе. Военная прокуратура Баткена возбудила уголовное дело

По факту гибели военнослужащего Погранслужбы Кыргызстана на кыргызско-таджикской границе, обстрела школы и пограничной вышки в селе Максат начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По ее данным, 16 сентября примерно в 19.40 между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана произошел словесный инцидент, в ходе которого военнослужащие соседней республики первыми применили огнестрельное оружие в отношении граждан КР.
Факт гибели военнослужащего зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.
В надзорном органе отметили, что 17 сентября Военной прокуратурой Баткенского гарнизона в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» зарегистрированы факты огнестрельного ранения военнослужащих ГПС КР и жителей села Максат.
Ранее в МВД также сообщали о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» УК КР.
Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.
МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.
Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.